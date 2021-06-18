شؤون فلسطينية

صفقة تبادل لقاحات (كورونا) بين السلطة وإسرائيل

صفقة تبادل لقاحات (كورونا) بين السلطة وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال وسائل إعلام إسرائيلية: إن حكومة الاحتلال، والسلطة الفلسطينية اتفقتا على صفقة تبادل لقاحات (كورونا).

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية ستنقل حوالي مليون جرعة -ستنتهي صلاحيتها قريبًا- إلى السلطة الفلسطينية، وفي المقابل ستتلقى "إسرائيل" الشحنة القادمة من جرعات اللقاح في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر التي خصصتها شركة (فايزر) للسلطة الفلسطينية.

وكانت صحيفة (هارتس) قالت امس الخميس، إن اسرائيل ستنقل 1.2 مليون جرعة من لقاح (فايزر) المضاد لفيروس كورونا، إلى السلطة الفلسطينية، في الأيام المقبلة.

 وأكدت أن ذلك يأتي في إطار "قرض" مقابل اللقاحات التي من المفترض أن تتلقاها السلطة الفلسطينية في عام 2022.

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