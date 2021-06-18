الاحتلال يحاصر بيتا ووحدة الكوشوك تربك المستوطنين على جبل صبيح

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة مداخل بلدة بيتا الفرعية والرئيسية جنوب نابلس وفرضت حصاراً على البلدة.وذكر سكان بيتا أن قوات الاحتلال استدعت جرافات لإغلاق الطرق المؤدية الى جبل صبيح وطريق الخلال واللونا بارك والشارع الالتفافي.واستمرت الليلة الماضية فعاليات الارباك الليلي لثوار بلدة بيتا الذين أدخلوا بفعالية وحدة الكوشوك الى المواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين.وأشعل ثوار بيتا العشرات من إطارات السيارات في الجهة الغربية من جبل صبيح لتدفع الرياح بالدخان الأسود الكثيف تجاه البؤرة الاستيطانية المقامة على الجبل.وغطى الدخان الكثيف المنطقة في وقت أطلقت دعوات شبابية للمواطنين بتوفير إطارات السيارات من أجل استخدامها في ارباك المستوطنين وتنغيص وجودهم على جبل صبيح.وكان الشبان قد منعوا دخول أي شاحنة تحمل البضائع الإسرائيلية على الطريق الالتفافي حتى يتم إخلاء البؤرة الاستيطانية.