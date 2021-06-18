دعوات مقدسية لمسيرة من الأقصى لباب العامود تنديدا بشتم النبي محمد

رام الله - دنيا الوطنانطلقت دعوات شبابية للمشاركة بمسيرة ستنطلق بعد صلاة الجمعة اليوم من المسجد الأقصى إلى باب العامود.وتأتي هذه المسيرة انتصارًا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتنديدًا بشتائم قطعان المستوطنين للرسول الكريم خلال ما يسمى مسيرة الأعلام الثلاثاء الماضي.واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس شابا مقدسيا وقمعت آخرين واعتدت عليهم خلال وقفة في منطقة باب العامود رافضة لشتم الرسول.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت المتواجدين في محيط باب العامود تلبية لوقفة احتجاجية على شتم النبي.يشار إلى أن المستوطنين وخلال ما يسمى بمسيرة الأعلام وضمن ممارساتهم العنصرية قاموا لدى مغادرتهم ساحة باب العامود متجهين لساحة حائط البراق، بشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يبصقون على الأرض.كما حمل المستوطنون يافطة تدعو لهدم مسجد قبة الصخرة وإقامة هيكلهم المزعوم في منطقة ساحة باب العمود في القدس المحتلة.