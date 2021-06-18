غزة: تسجيل حالة وفاة و151 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا اليوم الجمعة؛ بعد إجراء 1018 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة: "تم تسجيل (151) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 410 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ويوجد حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية".وأضافت أن إجمالي تراكمي للمصابين 112819 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 3057 حالة، إجمالي المتعافين 108711 حالة، إجمالي الوفيات 1051 حالة وفاة.ونوهت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخصا، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 54884 شخصا".