الاحتلال يشن حملة اعتقالات في في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة دهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، وتركزت في بلدة سالم شرق نابلس.ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية ببلدة سالم في الساعة الثالثة فجرا، وداهمت عدة منازل، عرف منها منازل أبناء جميل عوض الله اشتية، وعبد الجليل اشتية، ونسيم حلمي قرقري، وفتشتها بصورة وحشية، واعتدت على ساكنيها.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بكر جمال عوض الله اشتية وشقيقه أمجد، والفتى أسامة عوض الله اشتية، وسائد عبد الجليل اشتية، وخميس حلمي قرقري، وحلمي نسيم قرقري.وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، في مدينة طولكرم وفتشته وخرّبت في محتوياته.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بتفتيش منزل القيادي ناصيف ومنازل أقربائه واحتجزت النساء في منزل شقيقه، واستخدمت أبناء شقيقه كدروع بشرية أثناء عملية التفتيش، فيما أطلقت قنابل الصوت في أنحاء المكان.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر طارق غريب، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة ترقوميا قضاء الخليل.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى "عبد الكريم قاعود" بعد الاعتداء عليه بالضرب عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.