شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تعلن انتهاء رخصة الأصحاء بالتخلف عن الصلاة

الأوقاف بغزة تعلن انتهاء رخصة الأصحاء بالتخلف عن الصلاة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن عدة قرارات جاءت وفقًا لمعطيات الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم عقد مجلس الاجتهاد الفقهي بالوزارة لمناقشة الإجراءات في المساجد، مشيرةً إلى أن ذلك جاء بعد الاستفسار من جهات الاختصاص بوزارة الصحة حول آخر مستجدات الحالة الوبائية، والوقوف على المستجدات.

وقررت الوزارة إبقاء التباعد بين المصلين في الصف الواحد، معلنةً انتهاء رخصة التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة في حق الأصحاء، وبقاؤها في حق المرضى وكبار السن.

وشددت على أهمية الالتزام بالكمامة وإحضار سجادة الصلاة الخاصة.

وطالبت الجهات المختصة بالعمل الجاد على توفير اللقاحات، وتوعية الجمهور بأهميته، وتيسير آلية تقديمه لأكبر نسبة ممكنة من السكان، خاصة بعدما ثبت صحيًا ومن خلال تأكيد تجارب الدول الأخرى فاعلية اللقاح في مواجهة الوباء.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى التعاون مع وزارة الصحة والمبادرة في أخذ اللقاح، وعدم الالتفات إلى الإشاعات التي تقودها بعض الشركات حول فاعلية اللقاحات وآثارها الجانبية، واستقاء المعلومات من الجهات الصحية الرسمية.

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