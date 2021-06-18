قوات الاحتلال تعتقل أسيرا محررا في طوباس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، مساء الخميس، الأسير المحرر حازم مسلماني من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن الأسير مسلماني من آخر اعتقال له قبل عامين وتحديدا بتاريخ 16/6/2019 بعد اعتقال دام بحقه لمدة ستة أشهر.يذكر أن الأسير مسلماني أسير محرر عدة مرات سابقا، وقد أمضى عدة سنوات في الأسر، وهو نجل الأسير المحرر ضمن صفقة "وفاء الأحرار" والمبعد إلى قطاع غزة مصطفى مسلماني، وشقيق الأسيرين المحررين إياد وجهاد مسلماني.وتلجأ قوات الاحتلال الى القوات الخاصة "المستعربين" والتنكر بالزي المدني لتنفيذ عمليات الاعتقال في بعض المدن والقرى في الضفة الغربية.