إصابة أربعة مواطنين برصاص الاحتلال في أبو ديس

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية بأن المواطنين الأربعة أصيبوا بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال أعقبت قمع أحد المسيرات والفعاليات احتجاجا على قتل الشهيدة مي عفانة، واحتجاز جثمانها.وأطلقت قوات الاحتلال وابلًا من قنابل الغاز، صوب المتظاهرين في بلدة أبوديس بالقدس، الذين اشتبكوا مع الاحتلال.ويوم أمس دعت مؤسسات البلدة وقواها الى إضراب شامل ومسيرة حاشدة باتجاه معسكر الجبل العسكري احتجاجا على جرائم الاحتلال.وارتقت أول أمس الشهيدة مي خالد يوسف عفانة (29 عامًا) من بلدة أبو ديس شمال شرق القدس، برصاص الاحتلال، بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن ودهس مزدوجة قرب قرية حزما شمال شرق القدس.والشهيدة عفانة طبيبة صحة نفسية ومحاضرة في كلية جامعة الاستقلال، أكدت في آخر منشوراتها على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "سوف نبقى هنا وإما شهادة وإما النصر".