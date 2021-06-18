شؤون فلسطينية

رئيس مجلس أشكول: من الضروري الدخول في جولة قتال أخرى بغزة

رئيس مجلس أشكول: من الضروري الدخول في جولة قتال أخرى بغزة
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس المجلس الإقليمي أشكول، غادي ياركوني، حكومة نفتالي بينت، باتخاذ اجراءات أكثر ردعًا في قطاع غزة، لاستعادة الهدوء.

وقال ياركوني: إذا لم تفهم حركة حماس بغزة الإشارات التي تنقلها "إسرائيل"، واستمروا في إطلاق النار والبالونات، فلندرك أنه من الضروري الدخول في جولة أخرى من القتال حتى نحقق هدوء طويل الأمد لاحقًا.

أما اللواء احتياط غادي شامني، قال: إن "الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد غزة حاليا صحيحة، لا يمكن لنا أن نتراجع فيما يتعلق بالهجمات في غزة، يجب أن نرد بقوة، وأن ننتج الوضع الذي يكون لدى حماس ما تخسره - ممنوع دخول أي شاحنة إلى القطاع حتى يتضح تماما موضوع عودة الجنود الأسرى".

أما الصحفي الإسرائيلي، أمير بوخبوط، فقال: "سيتضح اليوم ما إذا كانت حمـاس قد استوعبت رسالة الجيش أم ستكرر الاستفزازات".

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