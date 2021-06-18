شؤون فلسطينية

تعرف على قائمة أسعار الخضروات والدجاج اليوم الجمعة

تعرف على قائمة أسعار الخضروات والدجاج اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، قائمة أسعار الخضروات والفواكه والدواجن، بعد محاولة بعض التجار في القطاع رفع الأسعار خلافاً للمتفق عليه.

حيث استقرت أسعار الخضروات والفواكه والدواجن، في ظل انتشار فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

البندورة: 3 ك = 2 شيكل

خيار حمامات: 6 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 3 ك = 10 شيكل 

بطاطس بلدية كبيرة: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية صغيرة: 10 = 10 شيكل 

ملوخية: 1ك = 2 شيكل

كوسا: 1ك = 3.5 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 1.5 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 2 شيكل 

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 6 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل 

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل 

باذنجان : 1ك = 3 شيكل

ورق عنب  = 3 شيكل للوقية 

قلقاس = 6 شيكل 

ثومة (وقية): 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون:  3 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل 

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل 

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

شمام 1ك = 2 شيكل 

عنب أسود 1ك = 8 شيكل  

رمان 1ك = 4 شيكل 

بطيخ 8 ك = 10 شيكل 

خوخ 1 ك = 6 شيكل  

مشمش 1 ك = 6 شيكل  

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 11 شيكل الكرتونة 

دجاج: 11 شيكل للكيلو الواحد 

لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد 

لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد.

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