شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأيام المقبلة

طقس فلسطين: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأيام المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية،  يكون الجو هذه الليلة، باردا نسبيا قي المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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