دولي

ترامب يُهاجم يهود أمريكا

ترامب يُهاجم يهود أمريكا
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن "اليهود الأمريكيين لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية"، معربا عن حسرته على حصوله على نصيب ضئيل من أصوات اليهود الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية.

وتفاخر ترامب خلال مقابلة مع صحيفة "عامي" الأسبوعية الأرثوذكسية المتطرفة، التي تتخذ من مدينة بروكلين الأمريكية مقرا لها، بما وصفه بإنجازاته في السياسة الخارجية، معتقدا أنه "لو كان اليهود الأمريكيون أكثر ارتباطا بإسرائيل، لكان قد نال دعما من عدد أكبر منهم"، بحسب رأيه، وفقا لـصحيفة "هارتس" العبرية.

وقال: "هل تعلمون ما الذي يفاجئني حقا؟ لقد فعلت مرتفعات الجولان وفعلت القدس وفعلت إيران، كما فعلت أشياء أخرى كثيرة "، في إشارة منه إلى قراره بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان والقدس وانسحابه من الاتفاق النووي الإيراني.

وتابع أن "اليهود الذين يعيشون في الولايات المتحدة لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية"، ولفت إلى أنه كان يستبعد المجتمع الأرثوذكسي من انتقاده، والذين كانوا يدعمونه بشكل مرتفع جدا.
وأردف: "أعتقد أننا حصلنا على 25 بالمئة من أصوات اليهود، وهذا غير منطقي، يبدو الأمر غريبا بالنسبة لي".

أخبار ذات صلة

15 نقابة وجمعية أميركية تصف إسرائيل بدولة فصل عنصري

15 نقابة وجمعية أميركية تصف إسرائيل بدولة فصل عنصري

بوتين: اتفقنا مع بايدن على إعادة السفيرين الروسي والأمريكي لمكاني عملهما

بوتين: اتفقنا مع بايدن على إعادة السفيرين الروسي والأمريكي لمكاني عملهما

النيابة العامة الفرنسية تطالب بحبس ساركوزي

النيابة العامة الفرنسية تطالب بحبس ساركوزي

الهند: الإعلان عن أول حالة إصابة بـ &#34;الفطر الأخضر&#34;

الهند: الإعلان عن أول حالة إصابة بـ "الفطر الأخضر"

إسرائيل: الإعلان عن موعد أول اجتماع لـ (كابينت) بعهد نفتالي بينت

إسرائيل: الإعلان عن موعد أول اجتماع لـ (كابينت) بعهد نفتالي بينت

ألمانيا: مقتل رجل وامرأة جراء إطلاق نار غرب البلاد

ألمانيا: مقتل رجل وامرأة جراء إطلاق نار غرب البلاد

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه

إسرائيل: أزمة ائتلافية قريبة على خلفية تمديد سريان قانون &#34;لم الشمل&#34;

إسرائيل: أزمة ائتلافية قريبة على خلفية تمديد سريان قانون "لم الشمل"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يدين احتجاز وزير الأشغال أثناء توجهه للقطاع

رئيس الوزراء يدين احتجاز وزير الأشغال أثناء توجهه للقطاع

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين خلال قمع وقفة في محيط البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين خلال قمع وقفة في محيط البلدة القديمة بالقدس

محلل إسرائيلي: الجيش سيرد على استمرار اطلاق البالونات ويستعد لاستئناف المعركة من حيث توقفت

محلل إسرائيلي: الجيش سيرد على استمرار اطلاق البالونات ويستعد لاستئناف المعركة من حيث توقفت

استطلاع: 72% من أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي يؤيدون ربط المساعدات الإسرائيلية باحترام حقوق الفلسطينيين

استطلاع: 72% من أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي يؤيدون ربط المساعدات الإسرائيلية باحترام حقوق الفلسطينيين

وفد الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري يزور موقع &#34;دنيا الوطن&#34; بغزة

وفد الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري يزور موقع "دنيا الوطن" بغزة

تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة هنية مع رئيس مجلس النواب المغربي

تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة هنية مع رئيس مجلس النواب المغربي

لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد الحلاق

لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد الحلاق

واشنطن: 250 صحفياً يدعون للتوقف عن التعتيم على الاحتلال والقمع الممنهج للفلسطينيين

واشنطن: 250 صحفياً يدعون للتوقف عن التعتيم على الاحتلال والقمع الممنهج للفلسطينيين

منوعات

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف &#34;القادم صادم&#34;

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف "القادم صادم"

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد ماذا قال والد متسابق &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد قرار حبسه

شاهد ماذا قال والد متسابق "ذا فويس كيدز" بعد قرار حبسه

عربي

مجلس الوزراء الكويتي: منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من لقاح (كورونا)

مجلس الوزراء الكويتي: منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من لقاح (كورونا)

مصر تحسم الجدل حول شراء المياه من إثيوبيا

مصر تحسم الجدل حول شراء المياه من إثيوبيا

تونس تفتح تحقيقاً في محاولة اغتيال رئيس البلاد قيس سعيد

تونس تفتح تحقيقاً في محاولة اغتيال رئيس البلاد قيس سعيد

الأردن: قرار بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية

الأردن: قرار بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية