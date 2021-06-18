شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية: القصف الإسرائيلي لمواقع المقاومة محاولة بائسة لفرض قواعد جديدة

الجبهة الشعبية: القصف الإسرائيلي لمواقع المقاومة محاولة بائسة لفرض قواعد جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فجر اليوم الجمعة، أن المقاومة لن تسمح بفرض قواعد جديدة وعلى حكومة الإسرائيلي "بينت" أن تدرس استخلاصات معركة سيف القدس جيداً.

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تصريح لها،  عمليات القصف الإسرائيلي لمواقع المقاومة بأنها محاولة بائسة لفرض قواعد جديدة.

وقالت الجبهة: "المجرم بينت يحاول أن يظهر بأنه الأكثر تشدداً من رئيس وزراء الاحتلال السابق المهزوم نتنياهو، لكي يُثَبِت من أركان حكومته المحكومة بالفشل ولكي يزيد من شعبيته داخل المجتمع الإسرائيلي الذي ينحو نحو اليمينية.

وشددت الشعبية أن هذه السياسة التي يحاول أن يفرضها بينت ستفشل وتَتَحَطّم على صخرة مقاومتنا الباسلة وصمود شعبنا الفلسطيني الأبي.

ودعت الشعبية حكومة الاحتلال بينت لاستخلاص العِبَرُ من دروس معركة سيف القدس.

وأشارت أن المقاومة لن تسمح لهذا الكيان الغاصب بأن يفرض قواعد جديدة، مشيرة إلى أنها جاهزة مرة أخرى لتدفيعه ثمن جرائمه حتى يعود مرة أخرى ليجر ذيول الخيبة والهزيمة.

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