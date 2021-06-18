شؤون فلسطينية

لجان المقاومة: الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم ولن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك

لجان المقاومة: الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم ولن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجان المقاومة في فلسطين، الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح أبداً بتغيير قواعد الاشتباك وفرض معادلات جديدة، مؤكداً أن ما جرى من قبل الاحتلال استعراض مكشوف له ما بعده.

وأضافت، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة، في حالة انعقاد دائم، لمتابعة المستجدات وتدرس وتقيم الموقف الميداني وسيكون لها كلمتها".

وشددت لجان المقاومة، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال باستمرار اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن "العدو خبر المقاومة جيداً".

وقالت إذاعة (صوت الأقصى) المحلية، عن مصدر في المقاومة الفلسطينية، قوله: "لن نسمح للعدو بفرض قواعد اشتباك جديدة".

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة بقطاع غزة، رداً على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة.

في المقابل، تمكنت المقاومة الفلسطينية من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال، غرب مدينة غزة.

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