(يديعوت): كوخافي يقرر رفع حالة الجهوزية والاستعداد لاستئناف إطلاق الصواريخ من غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أجرى في وقت سابق من الليلة، تقييما للوضع الميداني، تضمن رفع حالة الجهوزية، وتقييمات للجيش للاستعداد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ردا على استمرار اطلاق الصواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.