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شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يدين احتجاز وزير الأشغال أثناء توجهه للقطاع

رئيس الوزراء يدين احتجاز وزير الأشغال أثناء توجهه للقطاع
رام الله - دنيا الوطن
دان رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الخميس، قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحتجاز وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة لمدة ثلاث ساعات على معبر بيت حانون أثناء توجهه ظهر اليوم إلى قطاع غزة، قبل أن تسمح له بالدخول بعد تدخل وسطاء.

وأعرب اشتية عن استهجانه مما أقدمت عليه حركة حماس تجاه الوزير الذي يقوم مع الفريق الذي شكّلته الحكومة بمهمة حصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، والعمل على توفير المأوى  للعائلات التي فقدت مساكنها بسبب العدوان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

واعتبر رئيس الوزراء احتجاز الوزير زيارة وعرقلة مهمته محاولة لتعكير أجواء الوحدة الوطنية التي سادت بين أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وعرقلة لجهود لجنة إعادة الإعمار التي يرأسها الوزير، وتضم فنيين من جميع فصائل العمل الوطني، داعيا حركة حماس إلى عدم تكرار ما حدث وتسهيل مهمة جميع  وزراء الحكومة الذين يتولون الإشراف على تنفيذ برامج تنموية مهمة للتخفيف من الأعباء التي تفاقم من المعاناة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة.

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