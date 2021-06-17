شؤون فلسطينية

بآلية جديدة.. توقعات بدخول المنحة القطرية للقطاع الأسبوع المقبل

بآلية جديدة.. توقعات بدخول المنحة القطرية للقطاع الأسبوع المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إنه تم إيجاد آلية من شأنها تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن الآلية الجديدة ستكون من خلال الأمم المتحدة وليس في حقائب كما في السابق، متابعة: "لذا يتوقع أن تدخل الأسبوع المقبل".

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد وضعت شرطين لدخول المنحة القطرية الى قطاع غزة، الأول أن تكون عملية ادخال الأموال القطرية عبر السلطة الفلسطينية او جهات دولية، والشرط الثاني الا تدخل نقداً.

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