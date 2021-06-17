إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلي سيرد الليلة على إطلاق البالونات الحارقة

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 13، أن إسرائيل نقلت رسالة تحذير لحركة حماس عبر جمهورية مصر العربية، مفادها انه إذا استمر إطلاق البالونات الحارقة، فسيتم الذهاب الى عملية عسكرية ثانية.وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن مصر تبذل جهوداً؛ لمنع انهيار وقف إطلاق النار، لافتة إلى أنه على ما يبدو فإن إسرائيل سترد الليلة وسيهاجم الجيش قطاع غزة.في السياق، قالت القناة: "لكن من المتوقع أن يكون رد الجيش الإسرائيلي، الليلة محسوباً ومتزناً".بدوره، قال إيتاي بلومنتال، مراسل قناة (كان): "في تقييم للوضع أجراه وزير الدفاع بيني غانتس، تم اتخاذ قرار بالرد على إطلاق البالونات الحارقة".وأضاف: "في قيادة المؤسسة الأمنية يفحصون متى وكيف سيتم الرد، في ذات الوقت لا يرغبون في إنتاج معادلة بأن "كل بالون يستوجب رد".