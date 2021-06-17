الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين خلال قمع وقفة في محيط البلدة القديمة بالقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، 5 مواطنين في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، خلال مشاركتهم في وققة منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين عرف من بينهم الشاب أسعد داري (24 عاما) من سكان العيسوية، والطفلين، محمد وحمزة الصباح من مخيم شعفاط.وأضاف أن قوات الاحتلال قمعت الوقفة، واعتدت على المشاركين ولاحقتهم في باب العامود وحي المصرارة وشارع السلطان سليمان القريب، مستخدمة العصي والهراوات، ومركبة المياه العادمة.وكانت مجموعة من المستوطنين المتطرفين شتمت الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظ نابية، خلال اقتحامهم باب العامود في القدس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي بما يسمى "مسيرة الأعلام"، وذلك كما ظهر في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.