محلل إسرائيلي: الجيش سيرد على استمرار اطلاق البالونات ويستعد لاستئناف المعركة من حيث توقفت

رام الله - دنيا الوطنأكد ألون بن دافيد، الصحفي الإسرائيلي، المحلل العسكري في القناة العاشرة، بأن الجيش الإسرائيلي سيرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.وقال بن دافيد: "في نفس الوقت يستعد الجيش الإسرائيلي، لاستئناف القتال من حيث توقف في المعركة الأخيرة في قطاع غزة".يشار إلى أن 13 حريقاً اندلع في مستوطنات غلاف غزة، منذ صباح اليوم الخميس، جراء استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.يذكر أن طائرات الاحتلال قصفت، فجر الأربعاء، موقعين تابعين للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة، وخانيونس جنوب قطاع غزة، ردا على اطلاق البالونات الحارقة من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.