وفد الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري يزور موقع "دنيا الوطن" بغزة

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من ممثلي الحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري، مساء اليوم الخميس، مقر موقع "دنيا الوطن" بمدينة غزة.وضم الوفد الزائر، كلا من يعقوب زروق (أبو جهاد)، المنسق العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري، ومحسن ابو غالي المنسق الإعلامي للحملة الشعبية والتجمع الوطني، والدكتور جهاد ملكة المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية والتجمع الوطني، وحسن خليل منسق المنظمات الشعبية.وكان باستقبالهم، محمد عيسى نائب المدير العام، المدير التنفيذي لموقع دنيا الوطن، وطاقم العمل في الموقع.وشكر الوفد، إدارة وموظفي الموقع على جهدهم في خدمة القضية الفلسطينية، وللدور الكبير الذي يقوم به في تغطية فعاليات المتقاعدين قسرا.بدوره، شكر محمد عيسى، وفد ممثلي المتقاعدين قسرا على هذه الزيارة، معرباً عن استعداد الموقع للتعاون المشترك، وتغطية فعاليات الحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري.