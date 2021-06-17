دولي

بوتين: اتفقنا مع بايدن على إعادة السفيرين الروسي والأمريكي لمكاني عملهما

بوتين: اتفقنا مع بايدن على إعادة السفيرين الروسي والأمريكي لمكاني عملهما
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول إعادة سفيري البلدين إلى مكاني عملهما.

وقال بوتين، خلال أول قمة له مع بايدن منذ توليه منصب الرئيس الأمريكي في يناير 2021، بعد محادثات استمرت عموما نحو 4 ساعات واستضافتها مدينة جنيف السويسرية: "فيما يخص إعادة السفيرين إلى مكاني عملهما، أي إعادة السفير الأمريكي إلى موسكو والسفير الروسي إلى واشنطن، توصلنا إلى اتفاق يحسم هذا الموضوع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف بوتين أن السفيرين "سيعودان إلى مكاني عملهما الدائم"، مبينا أن "التوقيت الدقيق، أي ما إذا يحدث ذلك غدا أو بعد يوم غد، يمثل مسألة لها طابع فني بحت".

ودعت روسيا سفيرها لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إلى موسكو للتشاور في مارس بعد تصريحات فاضحة أدلى بها بايدن في مقابلة مع قناة "ABC" قال فيها إن بوتين "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات" الأمريكية، كما وصفه خلال الحديث بالقاتل.

كما سافر السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، إلى بلاده في أبريل على خلفية توتر جديد في العلاقات الثنائية حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا لترد الأخيرة على هذه الإجراءات بعدة خطوات.

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