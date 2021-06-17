شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة هنية مع رئيس مجلس النواب المغربي

تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة هنية مع رئيس مجلس النواب المغربي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن وفد الحركة برئاسة، إسماعيل هنية، التقى، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن المالكي أكد خلال اللقاء على العلاقة التاريخية بين المغرب فلسطين، ودعم بلاده ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً، للشعب الفلسطيني.

وبحسب بيان حركة حماس، فقد أشار رئيس مجلس النواب المغربي، لدور البرلمان في دعم الحق الفلسطيني ومتابعة كل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

بدوره، استعرض هنية التطورات السياسية والميدانية الأخيرة ومجمل القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة غاية في الحساسية والأهمية.

وتطرق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى نتائج وتداعيات معركة "سيف القدس" وانعكاساتها في المجالات المتعددة.

وجرى خلال اللقاء بحث أفق التعاون مع مجلس النواب المغربي في إسناد حقوق ونضال شعبنا، وسبل دعم أهلنا في مدينة القدس المحتلة.

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