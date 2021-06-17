لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد الحلاق



وكان ضابط الشرطة قد قال عن الشرطي القاتل خلال التحقيق معه في "ماحاش": "اسألوه لماذا أطلق النار، فقد تعيّن عليه أن ينصاع إلى أوامري. وكان ينبغي أن نفحص المشتبه عن بعد، واستجوابه. وبعد ذلك جاء جميع الضباط واستمعوا إلى كلينا. ورويت ما حدث وقلت أمامهم أنه أصدرت أمرا بوقف إطلاق النار".



رام الله - دنيا الوطنقدم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (ماحاش) اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد إياد الحلاق (32 عاما) في البلدة القديمة في القدس المحتلة، في 30 أيار/مايو العام الماضي، ونسب "ماحاش" للشرطي تهمة "الإماتة بتهور".وكان (ماحاش) قد أعلن عن تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل بعد جلسة استماع، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأغلق "ماحاش" الملف ضد الضابط المسؤول عن الشرطي القاتل، بادعاء عدم وجود تهمة ضده، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وادعى بيان الشرطة، حينها، أن الشرطيين اشتبها بأن الحلاق، وهو شاب على طيف التوحد، يعتزم تنفيذ عملية "إثر ميزات معينة في سلوكه"، وان "الشرطي المشتبه صرخ نحو إياد باللغة العبرية "لا تتحرك". وفي موازاة ذلك، سأل أحد الشرطيين إياد باللغة العربية "أين المسدس".وأشار إياد، الذي كان مصابا من إطلاق النار الأول، إلى امرأة وتمتم بأمر ما. وتوجه الشرطي إلى الامرأة وسألها باللغة العربية ’أين المسدس؟’، وأجابته ’أي مسدس؟’. وفي هذه المرحلة أطلق الشرطي النار مرة أخرى على إياد".وجاء في بيان صادر عن "ماحاش"، اليوم، أن "القرار بتقديم الشرطي للمحاكمة جاء بعد فحص عميق وجذريّ للمواد والشهادات والأدلة، بما في ذلك جلسة الاستماع التي كانت للمشتبه. إطلاق النار باتجاه المرحوم اياد حلاق كان بلا مصداقية، إذ أن اياد لم يمسك اي شيء بيده ولم يقم بأي تصرف من شأنه أن يبرر إطلاق النار. وقام الشرطي بإطلاق النار بعد أن لم يأبه بخطورة أفعاله. لذلك يجب ان يقدّم للمحاكمة".