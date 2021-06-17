شؤون فلسطينية

لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد الحلاق

لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد الحلاق
رام الله - دنيا الوطن
قدم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (ماحاش) اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد إياد الحلاق (32 عاما) في البلدة القديمة في القدس المحتلة، في 30 أيار/مايو العام الماضي، ونسب "ماحاش" للشرطي تهمة "الإماتة بتهور".

وكان (ماحاش) قد أعلن عن تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل بعد جلسة استماع، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأغلق "ماحاش" الملف ضد الضابط المسؤول عن الشرطي القاتل، بادعاء عدم وجود تهمة ضده، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وادعى بيان الشرطة، حينها، أن الشرطيين اشتبها بأن الحلاق، وهو شاب على طيف التوحد، يعتزم تنفيذ عملية "إثر ميزات معينة في سلوكه"، وان "الشرطي المشتبه صرخ نحو إياد باللغة العبرية "لا تتحرك". وفي موازاة ذلك، سأل أحد الشرطيين إياد باللغة العربية "أين المسدس".

وأشار إياد، الذي كان مصابا من إطلاق النار الأول، إلى امرأة وتمتم بأمر ما. وتوجه الشرطي إلى الامرأة وسألها باللغة العربية ’أين المسدس؟’، وأجابته ’أي مسدس؟’. وفي هذه المرحلة أطلق الشرطي النار مرة أخرى على إياد".

وجاء في بيان صادر عن "ماحاش"، اليوم، أن "القرار بتقديم الشرطي للمحاكمة جاء بعد فحص عميق وجذريّ للمواد والشهادات والأدلة، بما في ذلك جلسة الاستماع التي كانت للمشتبه. إطلاق النار باتجاه المرحوم اياد حلاق كان بلا مصداقية، إذ أن اياد لم يمسك اي شيء بيده ولم يقم بأي تصرف من شأنه أن يبرر إطلاق النار. وقام الشرطي بإطلاق النار بعد أن لم يأبه بخطورة أفعاله. لذلك يجب ان يقدّم للمحاكمة".

وكان ضابط الشرطة قد قال عن الشرطي القاتل خلال التحقيق معه في "ماحاش": "اسألوه لماذا أطلق النار، فقد تعيّن عليه أن ينصاع إلى أوامري. وكان ينبغي أن نفحص المشتبه عن بعد، واستجوابه. وبعد ذلك جاء جميع الضباط واستمعوا إلى كلينا. ورويت ما حدث وقلت أمامهم أنه أصدرت أمرا بوقف إطلاق النار".

أخبار ذات صلة

تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة هنية مع رئيس مجلس النواب المغربي

تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة هنية مع رئيس مجلس النواب المغربي

واشنطن: 250 صحفياً يدعون للتوقف عن التعتيم على الاحتلال والقمع الممنهج للفلسطينيين

واشنطن: 250 صحفياً يدعون للتوقف عن التعتيم على الاحتلال والقمع الممنهج للفلسطينيين

الأجهزة الأمنية بغزة تسمح بدخول وزير الاشغال للقطاع بعد احتجازه للتحقيق معه

الأجهزة الأمنية بغزة تسمح بدخول وزير الاشغال للقطاع بعد احتجازه للتحقيق معه

احتجاز وزير الاشغال العامة محمد زيارة على الجانب الفلسطيني لمعبر بيت حانون

احتجاز وزير الاشغال العامة محمد زيارة على الجانب الفلسطيني لمعبر بيت حانون

اشتية: نريد إنعاش الاقتصاد والعودة لخططنا التنموية مع انحسار فيروس (كورونا)

اشتية: نريد إنعاش الاقتصاد والعودة لخططنا التنموية مع انحسار فيروس (كورونا)

الجريمة الثانية خلال يومين.. مركزان حقوقيان يعلقان على مقتل سيدة في القطاع

الجريمة الثانية خلال يومين.. مركزان حقوقيان يعلقان على مقتل سيدة في القطاع

الأسير خضر عدنان مستمر في إضرابّه حتّى الحرية

الأسير خضر عدنان مستمر في إضرابّه حتّى الحرية

اشتية يستقبل القنصل البلجيكي العام لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية

اشتية يستقبل القنصل البلجيكي العام لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

احتجاز وزير الاشغال العامة محمد زيارة على الجانب الفلسطيني لمعبر بيت حانون

احتجاز وزير الاشغال العامة محمد زيارة على الجانب الفلسطيني لمعبر بيت حانون

اشتية يستقبل القنصل البلجيكي العام لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية

اشتية يستقبل القنصل البلجيكي العام لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية

وزيرة المرأة تُطلع منتدى &#34;اجورا&#34; على أولويات قضايا النوع الاجتماعي

وزيرة المرأة تُطلع منتدى "اجورا" على أولويات قضايا النوع الاجتماعي

18 يوماً على إضراب الأسير يوسف العامر وسط تراجع على وضعه الصحي

18 يوماً على إضراب الأسير يوسف العامر وسط تراجع على وضعه الصحي

&#34;بداية رام الله&#34; تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بالاتجار بالمواد المخدرة

"بداية رام الله" تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بالاتجار بالمواد المخدرة

وزير التربية والتعليم يتحدث عن العام الدراسي المقبل وموعد نتائج امتحان الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم يتحدث عن العام الدراسي المقبل وموعد نتائج امتحان الثانوية العامة

وزيرة السياحة تطلق مشروعين لدعم القطاع السياحي بالتعاون مع GIZ

وزيرة السياحة تطلق مشروعين لدعم القطاع السياحي بالتعاون مع GIZ

الائتلاف المدني يدين جريمة قتل فتاة حامل في مدينة خانيونس ويطالب بتغليظ العقوبات

الائتلاف المدني يدين جريمة قتل فتاة حامل في مدينة خانيونس ويطالب بتغليظ العقوبات

منوعات

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف &#34;القادم صادم&#34;

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف "القادم صادم"

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد ماذا قال والد متسابق &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد قرار حبسه

شاهد ماذا قال والد متسابق "ذا فويس كيدز" بعد قرار حبسه

عربي

الأردن: قرار بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية

الأردن: قرار بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت