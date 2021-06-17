شؤون فلسطينية

واشنطن: 250 صحفياً يدعون للتوقف عن التعتيم على الاحتلال والقمع الممنهج للفلسطينيين

واشنطن: 250 صحفياً يدعون للتوقف عن التعتيم على الاحتلال والقمع الممنهج للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
وقع 250 صحفيا يعملون لدى بعض أفضل وسائل الإعلام في العالم، على رسالة مفتوحة، دعوا فيها إلى التوقف عن "التعتيم على الاحتلال الإسرائيلي والقمع الممنهج للفلسطينيين" في وسائل الإعلام.

وتتهم الرسالة وسائل الإعلام الرئيسية بـ "خذلان" جمهورها بـ "سوء التصرف الصحفي المستمر منذ عقود"، والذي يضلل الجمهور بشأن واقع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وجاء في الرسالة: "إن العثور على الحقيقة ومحاسبة الأقوياء هي من المبادئ الأساسية للصحافة، لكن على مدى عقود، تخلت صناعة الأخبار لدينا عن هذه القيم فيما يتعلق بتغطية الأحداث في إسرائيل وفلسطين، لقد خذلنا جمهورنا برواية تخفي أهم جوانب القصة: الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري".

ودعت الرسالة الصحفيين والوسائل الإخبارية إلى الوفاء بـ "واجبهم" و "تغيير المسار فورا" من حيث تغطية أخبار إسرائيل وفلسطين.

وقالت الرسالة: "الدليل على القمع الإسرائيلي المنهجي للفلسطينيين ساحق، ويجب أن يتم تطهيره بعد الآن".

ووقع على الرسالة صحفيون من (واشنطن بوست)، (وول ستريت جورنال)، و(الديلي بسيت)، و(ذا تكساس اوبزيرفر)، و(فايس نيوز)، و(ذا انترسبت)، و(جيويش كرنتس)، و(لوس انجلوس تايمز) وغيرها.

ولم يوقع جميع الصحفيين على الرسالة علنا، حيث اختار حوالي 30 صحفيا التوقيع عليها مع تقديم اسم شركتهم فقط وليس اسمهم، في حين أكد المنظمون أنه تم التحقق من صحة كل توقيع على أنه صحفي حالي أو سابق.

أخبار ذات صلة

تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة هنية مع رئيس مجلس النواب المغربي

تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة هنية مع رئيس مجلس النواب المغربي

لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد الحلاق

لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد الحلاق

الأجهزة الأمنية بغزة تسمح بدخول وزير الاشغال للقطاع بعد احتجازه للتحقيق معه

الأجهزة الأمنية بغزة تسمح بدخول وزير الاشغال للقطاع بعد احتجازه للتحقيق معه

احتجاز وزير الاشغال العامة محمد زيارة على الجانب الفلسطيني لمعبر بيت حانون

احتجاز وزير الاشغال العامة محمد زيارة على الجانب الفلسطيني لمعبر بيت حانون

اشتية: نريد إنعاش الاقتصاد والعودة لخططنا التنموية مع انحسار فيروس (كورونا)

اشتية: نريد إنعاش الاقتصاد والعودة لخططنا التنموية مع انحسار فيروس (كورونا)

الجريمة الثانية خلال يومين.. مركزان حقوقيان يعلقان على مقتل سيدة في القطاع

الجريمة الثانية خلال يومين.. مركزان حقوقيان يعلقان على مقتل سيدة في القطاع

الأسير خضر عدنان مستمر في إضرابّه حتّى الحرية

الأسير خضر عدنان مستمر في إضرابّه حتّى الحرية

اشتية يستقبل القنصل البلجيكي العام لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية

اشتية يستقبل القنصل البلجيكي العام لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

احتجاز وزير الاشغال العامة محمد زيارة على الجانب الفلسطيني لمعبر بيت حانون

احتجاز وزير الاشغال العامة محمد زيارة على الجانب الفلسطيني لمعبر بيت حانون

اشتية يستقبل القنصل البلجيكي العام لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية

اشتية يستقبل القنصل البلجيكي العام لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية

وزيرة المرأة تُطلع منتدى &#34;اجورا&#34; على أولويات قضايا النوع الاجتماعي

وزيرة المرأة تُطلع منتدى "اجورا" على أولويات قضايا النوع الاجتماعي

18 يوماً على إضراب الأسير يوسف العامر وسط تراجع على وضعه الصحي

18 يوماً على إضراب الأسير يوسف العامر وسط تراجع على وضعه الصحي

&#34;بداية رام الله&#34; تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بالاتجار بالمواد المخدرة

"بداية رام الله" تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بالاتجار بالمواد المخدرة

وزير التربية والتعليم يتحدث عن العام الدراسي المقبل وموعد نتائج امتحان الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم يتحدث عن العام الدراسي المقبل وموعد نتائج امتحان الثانوية العامة

وزيرة السياحة تطلق مشروعين لدعم القطاع السياحي بالتعاون مع GIZ

وزيرة السياحة تطلق مشروعين لدعم القطاع السياحي بالتعاون مع GIZ

الائتلاف المدني يدين جريمة قتل فتاة حامل في مدينة خانيونس ويطالب بتغليظ العقوبات

الائتلاف المدني يدين جريمة قتل فتاة حامل في مدينة خانيونس ويطالب بتغليظ العقوبات

منوعات

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف &#34;القادم صادم&#34;

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف "القادم صادم"

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد ماذا قال والد متسابق &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد قرار حبسه

شاهد ماذا قال والد متسابق "ذا فويس كيدز" بعد قرار حبسه

عربي

الأردن: قرار بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية

الأردن: قرار بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت