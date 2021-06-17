شؤون فلسطينية

الأجهزة الأمنية بغزة تسمح بدخول وزير الاشغال للقطاع بعد احتجازه للتحقيق معه

الأجهزة الأمنية بغزة تسمح بدخول وزير الاشغال للقطاع بعد احتجازه للتحقيق معه
خاص دنيا الوطن
قررت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، السماح بدخول محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ ايرز، شمالي قطاع غزة، وذلك بعد احتجازه لمدة ثلاث ساعات للتحقيق معه.

وكانت "دنيا الوطن"، قد علمت في وقت سابق، من مصدر حكومي فلسطيني، بأن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، احتجزت وزير الاشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية، محمد زيارة، على الجانب الفلسطيني من معبر بيت حانون/ ايرز، شمالي قطاع غزة، أثناء دخوله الى غزة.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى ان هناك جهوداً تبذل لإنهاء احتجاز وزير الأشغال العامة والإسكان، والسماح بدخوله الى قطاع غزة.

وعلق زيارة على احتجازه، مؤكدا في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الأمن الداخلي في قطاع غزة، أوقفه على معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة، وطلب منه النزول من السيارة؛ للتحقيق معه.

وقال زيارة: "رفضت النزول من السيارة، وبقيت فيها، حيث انني متواجد الأن في معبر ايرز، امام مبنى الامن الداخلي، حيث أنني متواجد الأن في سيارتي في وسط الشارع".

وأضاف: "لم أطلب الرجوع الى الضفة الغربية، حيث انني جئت الى بيتي وعملي في غزة، حيث أنهم لم يرفضوا الرجوع الى رام الله، ولكن أنا الذي رفضت بأن يحققوا معي".

وأشار زيارة إلى أنه ابلغ المسؤولين، لحل المشكلة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يخلي المكان الا بعد السماح له بالدخول الى غزة، منوها إلى أن الأجهزة الأمنية منعته من الدخول الى القطاع الا بعد التحقيق معه.

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