هيئة المتقاعدين العسكريين تزور دنيا الوطن بغزة









رام الله - دنيا الوطنزار نبيل برزق، مفوض الاعلام في الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، اليوم الخميس، مقر دنيا الوطن في مدينة غزة، وكان في استقباله، محمد عيسى نائب المدير العام ووجرى النقاش بين الطرفين، حول سبل التعاون بينهما فيما يتعلق بالقضايا التي تخص المتقاعدين العسكريين.وأشاد برزق بدور "دنيا الوطن" الإعلامي في تغطية قضايا المتقاعدين العسكريين.وأوضح بزرق، في حديثه، دور الهيئة في متابعة قضايا المتقاعدين العسكريين، مشيرا إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتواصل مع الجهات الرسمية لمتابعة قضايا المتقاعدين العسكريين.