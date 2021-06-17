اشتية يستقبل القنصل البلجيكي العام لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، القنصل البلجيكي العام، دانييل هافين، لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية.وثمن رئيس الوزراء جهودها في تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين، والعلاقات المتميزة ما بين فلسطين وبلجيكا، والتي تجلت بحجم التضامن الرسمي والشعبي مع أبناء شعبنا في الآونة الأخيرة.وتمنى اشتية لـ "هافين" التوفيق في حياتها العملية والشخصية، آملا المضي قدماً نحو تطوير العلاقات ما بين البلدين، وصولاً إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.