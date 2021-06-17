شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل القنصل البلجيكي العام لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية

اشتية يستقبل القنصل البلجيكي العام لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، القنصل البلجيكي العام، دانييل هافين، لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية.

وثمن رئيس الوزراء جهودها في تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين، والعلاقات المتميزة ما بين فلسطين وبلجيكا، والتي تجلت بحجم التضامن الرسمي والشعبي مع أبناء شعبنا في الآونة الأخيرة.

وتمنى اشتية لـ "هافين" التوفيق في حياتها العملية والشخصية، آملا المضي قدماً نحو تطوير العلاقات ما بين البلدين، وصولاً إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

اشتية: نريد إنعاش الاقتصاد والعودة لخططنا التنموية مع انحسار فيروس (كورونا)

اشتية: نريد إنعاش الاقتصاد والعودة لخططنا التنموية مع انحسار فيروس (كورونا)

الجريمة الثانية خلال يومين.. مركزان حقوقيان يعلقان على مقتل سيدة في القطاع

الجريمة الثانية خلال يومين.. مركزان حقوقيان يعلقان على مقتل سيدة في القطاع

الأسير خضر عدنان مستمر في إضرابّه حتّى الحرية

الأسير خضر عدنان مستمر في إضرابّه حتّى الحرية

وزيرة المرأة تُطلع منتدى &#34;اجورا&#34; على أولويات قضايا النوع الاجتماعي

وزيرة المرأة تُطلع منتدى "اجورا" على أولويات قضايا النوع الاجتماعي

18 يوماً على إضراب الأسير يوسف العامر وسط تراجع على وضعه الصحي

18 يوماً على إضراب الأسير يوسف العامر وسط تراجع على وضعه الصحي

&#34;بداية رام الله&#34; تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بالاتجار بالمواد المخدرة

"بداية رام الله" تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بالاتجار بالمواد المخدرة

بفعل بالون حارق.. اندلاع حرائق في المجلس الإقليمي &#34;شاعر هنيغف&#34;

بفعل بالون حارق.. اندلاع حرائق في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف"

وزير التربية والتعليم يتحدث عن العام الدراسي المقبل وموعد نتائج امتحان الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم يتحدث عن العام الدراسي المقبل وموعد نتائج امتحان الثانوية العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل القنصل البلجيكي العام لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية

اشتية يستقبل القنصل البلجيكي العام لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية

وزيرة المرأة تُطلع منتدى &#34;اجورا&#34; على أولويات قضايا النوع الاجتماعي

وزيرة المرأة تُطلع منتدى "اجورا" على أولويات قضايا النوع الاجتماعي

18 يوماً على إضراب الأسير يوسف العامر وسط تراجع على وضعه الصحي

18 يوماً على إضراب الأسير يوسف العامر وسط تراجع على وضعه الصحي

&#34;بداية رام الله&#34; تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بالاتجار بالمواد المخدرة

"بداية رام الله" تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بالاتجار بالمواد المخدرة

وزيرة السياحة تطلق مشروعين لدعم القطاع السياحي بالتعاون مع GIZ

وزيرة السياحة تطلق مشروعين لدعم القطاع السياحي بالتعاون مع GIZ

الائتلاف المدني يدين جريمة قتل فتاة حامل في مدينة خانيونس ويطالب بتغليظ العقوبات

الائتلاف المدني يدين جريمة قتل فتاة حامل في مدينة خانيونس ويطالب بتغليظ العقوبات

الحكم المحلي والصحة والبيئة يقروّن آليات التنسيق المتعلقة بإدارة أنظمة معالجة النفايات الطبية المعدية

الحكم المحلي والصحة والبيئة يقروّن آليات التنسيق المتعلقة بإدارة أنظمة معالجة النفايات الطبية المعدية

عائلة بركة تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الإعتداء على النساء

عائلة بركة تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الإعتداء على النساء

منوعات

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف &#34;القادم صادم&#34;

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف "القادم صادم"

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد ماذا قال والد متسابق &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد قرار حبسه

شاهد ماذا قال والد متسابق "ذا فويس كيدز" بعد قرار حبسه

عربي

الأردن: قرار بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية

الأردن: قرار بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت