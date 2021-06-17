وزيرة المرأة تُطلع منتدى "اجورا" على أولويات قضايا النوع الاجتماعي





رام الله - دنيا الوطنبحثت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم الخميس، مع أعضاء منتدى اجورا الإبتكار في قضايا النوع الإجتماعي، والذي أسسته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سبل تعزيز التعاون لتعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين.وأكدت على أهمية الفكرة المبدعة لتأسيس المنتدى واعتبرتها إضافة نوعية لتجميع طاقات الشباب المختلفة وتنظيم وتوحيد الجهود، حيث يعتبر جيل الشباب محرك التنمية والتأثير والتغيير في المجتمع.ثم قدمت د. حمد لمحة للمجموعة عن عمل وزارة شؤون المرأة على مجموعة أنشطة مرتبطة بالشباب ومنها برنامج إعداد قيادات شابة، والذي بدأت الوزارة بتنفيذه بشكل عملي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات، لتمكين الخريجات من معارف متعددة حول حقوق الإنسان، النوع الإجتماعي، والسياسة، بحيث يتم الإستفادة من هذه المعارف في الحياة العملية لاحقاً.وأضافت حمد: بأن الوزارة تعمل أيضاً على تمكين جيل الشباب في مجال التكنولوجيا والإنترنت، حيث سيتم إطلاق منصة إلكترونية لإستقطاب مبادرات في تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عمل الوزارة بالتعاون مع سلطة النقد على مبادرات تمكين إقتصادي من خلال قروض صفرية لتطوير مشاريع صغيرة قائمة، وتنفيذ مشاريع جديدة.وقدمت هديل عبده من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمحة للتعريف بالمنتدى، ويضم 31 عضواً من جيل الشباب من الجنسين، المؤثرين في قضايا النوع الإجتماعي ووسائل التواصل الإجتماعي، ونقل صورة فلسطين في المحافل الدولية.وناقشت المجموعة الشبابية مع الوزيرة حمد العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك أبرزها الرغبة في المشاركة بعضوية اللجان الوطنية للوزارة وأهمها اللجنة الوطنية لتطبيق القرار 1325، وآليات لمؤازرة عمل الوزارة في تعزيز المساواة بين الجنسين.