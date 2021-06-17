دولي

الهند: الإعلان عن أول حالة إصابة بـ "الفطر الأخضر"

الهند: الإعلان عن أول حالة إصابة بـ "الفطر الأخضر"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الهند أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لشخص تعافى من إصابته بفيروس (كورونا)، في ولاية "ماديا براديش" وسط البلاد.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إنديا) المحلية عن رئيس أمراض الصدر في معهد "سري أوروبيندو"، رافي دوسي قوله إن "المصاب، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، أصيب بفيروس (كورونا)، الذي أثر على رئتيه بشدة".

وأضاف أنه "تم علاج المصاب في وحدة العناية المركزة لمدة شهر تقريبًا، وأصبح ضعيفًا جدًا بسبب فقدان الوزن الشديد، ثم تم نقله جوا إلى مستشفى "هندوجا" في مدينة "مومباي" الهندية لتلقي علاج أفضل".

وبعد تعافيه من فيروس (كورونا)، أثبتت الاختبارات إصابته بعدوى الفطر الأخضر (داء الرشاشيات)، التي أثرت على رئتيه وجيوبه الأنفية، وأصيب بالتالي بالرعاف الأنفي (نزيف)، بحسب المصدر نفسه، حسب ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأوضح المسؤول الطبي أن "الفطر الأخضر، هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات وتحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، بعد تسجيل العديد من الإصابات بالفطر الأسود والأبيض والأصفر في البلاد".

وأكد أن "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كانت عدوى الفطريات الخضراء لدى الأشخاص الذين يتعافون من (كورونا) مختلفة عن المرضى الآخرين".

وأكدت (تايمز أوف إنديا) أنها "أول حالة إصابة بالفطر الأخضر في الهند".

ونقل موقع (الحرة) الأمريكي عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها إن "سبب ارتفاع عدد الإصابات الفطرية لدى مرضى (كورونا) يعود إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تلف الرئة، والإفراط في استخدام المنشطات، وضعف جهاز المناعة".

وتشمل أعراض داء الرشاشيات الرئوي المزمن، فقدان الوزن، وحمى، وسعال مصحوب بالدم، وتعب، وضيق التنفس، والتهاب الجيوب الأنفية وصداع وانخفاض القدرة على الشم، ولا يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر أو من الحيوانات إلى البشر، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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