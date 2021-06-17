وزير التربية والتعليم يتحدث عن العام الدراسي المقبل وموعد نتائج امتحان الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، إن العام الدراسي المقبل، سيقسم لأربع فترات، بدلا من فصلين دراسيين.وأضاف في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين): "العام المقبل لن يشمل فصلين دراسيين بل سنعتمد نظاما جديدا، تكون فيه السنة الدراسية مقسمة الى أربع فترات بين كل فترة وأخرى إجازة من 7-10 أيام، أولها إجازة الزيتون بعد تقديم امتحانات الفترة الأولى، وستكون امتحانات كل فترة خلال الحصة الصفية".وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة في الوطن والشتات، بين عورتاني أنها ستكون موحدة ومتزامنة، مبينا أن إعداد الامتحانات جرى وفقا للتعاطي مع التحديات الموجودة والتباين بين عدد الساعات الوجاهية التي خاضها الطلبة.ولفت إلى أن موعد نتائج الثانوية العامة سيكون في بداية شهر أغسطس/ آب .وأشار عورتاني إلى أنه بإمكان طلبة "التوجيهي" لحظة الاعلان عن نتائج الثانوية العامة مشاهدة كشف علاماتهم دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.وأكد المضي قدما بالتعاون مع شركاء دوليين والصناديق العربية من أجل انجاز ترميم المدارس التي تضررت من العدوان الإسرائيلي قبل بدء العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن التكلفة الاجمالية لذلك تقدر بخمسة ملايين و500 الف دولار.