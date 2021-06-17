شؤون فلسطينية

وزير التربية والتعليم يتحدث عن العام الدراسي المقبل وموعد نتائج امتحان الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم يتحدث عن العام الدراسي المقبل وموعد نتائج امتحان الثانوية العامة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، إن العام الدراسي المقبل، سيقسم لأربع فترات، بدلا من فصلين دراسيين.

وأضاف في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين): "العام المقبل لن يشمل فصلين دراسيين بل سنعتمد نظاما جديدا، تكون فيه السنة الدراسية مقسمة الى أربع فترات بين كل فترة وأخرى إجازة من 7-10 أيام، أولها إجازة الزيتون بعد تقديم امتحانات الفترة الأولى، وستكون امتحانات كل فترة خلال الحصة الصفية".

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة في الوطن والشتات، بين عورتاني أنها ستكون موحدة ومتزامنة، مبينا أن إعداد الامتحانات جرى وفقا للتعاطي مع التحديات الموجودة والتباين بين عدد الساعات الوجاهية التي خاضها الطلبة.

ولفت إلى أن موعد نتائج الثانوية العامة سيكون في بداية شهر أغسطس/ آب .

وأشار عورتاني إلى أنه بإمكان طلبة "التوجيهي" لحظة الاعلان عن نتائج الثانوية العامة مشاهدة كشف علاماتهم دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

وأكد المضي قدما بالتعاون مع شركاء دوليين والصناديق العربية من أجل انجاز ترميم المدارس التي تضررت من العدوان الإسرائيلي قبل بدء العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن التكلفة الاجمالية لذلك تقدر بخمسة ملايين و500 الف دولار.

أخبار ذات صلة

بفعل بالون حارق.. اندلاع حريق في المجلس الإقليمي &#34;شاعر هنيغف&#34;

بفعل بالون حارق.. اندلاع حريق في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف"

وزيرة السياحة تطلق مشروعين لدعم القطاع السياحي بالتعاون مع GIZ

وزيرة السياحة تطلق مشروعين لدعم القطاع السياحي بالتعاون مع GIZ

الائتلاف المدني يدين جريمة قتل فتاة حامل في مدينة خانيونس ويطالب بتغليظ العقوبات

الائتلاف المدني يدين جريمة قتل فتاة حامل في مدينة خانيونس ويطالب بتغليظ العقوبات

الحكم المحلي والصحة والبيئة يقروّن آليات التنسيق المتعلقة بإدارة أنظمة معالجة النفايات الطبية المعدية

الحكم المحلي والصحة والبيئة يقروّن آليات التنسيق المتعلقة بإدارة أنظمة معالجة النفايات الطبية المعدية

عائلة بركة تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الإعتداء على النساء

عائلة بركة تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الإعتداء على النساء

المالكي يغادر إلى تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا الدبلوماسي

المالكي يغادر إلى تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا الدبلوماسي

وزارة الخارجية: وعودات أردنية بإلغاء &#34;منصة&#34; السفر قريباً

وزارة الخارجية: وعودات أردنية بإلغاء "منصة" السفر قريباً

مجلس إدارة غرفة تجارة نابلس يبحث مع رئيس الوزراء جملة من المطالب

مجلس إدارة غرفة تجارة نابلس يبحث مع رئيس الوزراء جملة من المطالب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة تطلق مشروعين لدعم القطاع السياحي بالتعاون مع GIZ

وزيرة السياحة تطلق مشروعين لدعم القطاع السياحي بالتعاون مع GIZ

الائتلاف المدني يدين جريمة قتل فتاة حامل في مدينة خانيونس ويطالب بتغليظ العقوبات

الائتلاف المدني يدين جريمة قتل فتاة حامل في مدينة خانيونس ويطالب بتغليظ العقوبات

الحكم المحلي والصحة والبيئة يقروّن آليات التنسيق المتعلقة بإدارة أنظمة معالجة النفايات الطبية المعدية

الحكم المحلي والصحة والبيئة يقروّن آليات التنسيق المتعلقة بإدارة أنظمة معالجة النفايات الطبية المعدية

عائلة بركة تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الإعتداء على النساء

عائلة بركة تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الإعتداء على النساء

المالكي يغادر إلى تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا الدبلوماسي

المالكي يغادر إلى تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا الدبلوماسي

مجلس إدارة غرفة تجارة نابلس يبحث مع رئيس الوزراء جملة من المطالب

مجلس إدارة غرفة تجارة نابلس يبحث مع رئيس الوزراء جملة من المطالب

حكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار بجرم الاتجار بالمخدرات

حكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار بجرم الاتجار بالمخدرات

تيسير خالد يدعو الجنائية الدولية للتحرك وتوفير الحماية لأطفال فلسطين تحت الاحتلال

تيسير خالد يدعو الجنائية الدولية للتحرك وتوفير الحماية لأطفال فلسطين تحت الاحتلال

منوعات

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف &#34;القادم صادم&#34;

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف "القادم صادم"

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد ماذا قال والد متسابق &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد قرار حبسه

شاهد ماذا قال والد متسابق "ذا فويس كيدز" بعد قرار حبسه

عربي

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف