وزيرة السياحة تطلق مشروعين لدعم القطاع السياحي بالتعاون مع GIZ





جاء ذلك ضمن احتفال اقيم في وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم بحضور رئيس مكتب الممثلية الألمانية في فلسطين، كريستيان كلاغيس ومحافظ محافظة بيت لحم كامل حميد ووكيل مساعد وزارة العمل رامي مهداوي ونائب رئيس بدلية بيت لحم حنا حنانيا وعدد كبير من الشخصيات الرسمية ومن رؤساء الجمعيات والفعاليات السياحية.





معايعة اكدت اهمية المشروعين حيث تمثل الاول في تدريب كوادر القطاع السياحي اما المشروع الثاني فقد تمثل بإعادة التوظيف مع دعم الأجور، وذلك بتمويل ودعم من برنامج دعم القطاع السياحي الخاص وبرنامج الوصول الى سوق العمل الفلسطيني من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ و بالتعاون مع وزارة العمل و بتنفيذ من جمعية مركز المشاريع الصغيرة.





معايعة تحدثت عن الهدف من خطة انعاش القطاع السياحي في انتاج واعتماد بروتوكولات صحية سياحية بمعايير عالمية بالإضافة لرفع كفاءة العاملين في القطاع السياحة وخاصة في موضوع العناية والوقاية والسلامة العامة وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وتجهيز المنشآت السياحية فضلا عن التوعية والترويج السياحي لفلسطين.





وبدوره فقد تحدث كلاغيس عن اهمية الشراكة التي حققتها مؤسسة الـ GIZ والقطاع الخاص مع وزارة السياحة والاثار للخروج لهذين المشروعين المهمين، مؤكداً ضرورة استمرار العمل المشترك لما فيه خدمة للطرفين .





وبدوره فقد تحدث محافظ بيت لحم، كامل حميد عن ما تم إنجازه في هذه المحافظة من عمل ساهم في التخفيف من بعض الاثار السلبية لجائحة (كورونا) لتكون محافظة بيت لحم مثال لفلسطين على الاجراءات الصحية و البروتوكولات الصحية للخروج من جائحة كورونا ومن جهته فقد تحدث السيد رامي مهداوي ممثل وزارة العمل عن اهمية هذه البرامج للخروج من الاثار السلبية على سوق العمل الفلسطيني.





وأكد على أهمية الشراكة مع وزارة السياحية والاثار والتي بدأت بالعمل منذ اللحظة الاولى للخروج بحلول لمساعدة العاملين في القطاع السياحي ممن تضرر عملهم نتيجة جائحة كورونا .





ماجد اسحق مدير عام التسويق السياحي في وزارة السياحة والاثار ومسؤول ملف انعاش القطاع السياحي تحدث عن الخطة الوطنية لانعاش السياحة الفلسطينية (جاهزين) وحول برنامج التدريب بهدف التوظيف والذي سيوفر دورات تدريبية افتراضية عدد 6 تتناول مجالات سياحية متنوعة وهي الارشاد السياحي والطعام والشراب والفندقة ومتاجر التحف الشرقية والباعة المتجولون وادارة النقل السياحي وادارة المواقع السياحية، يهدف البرنامج الى رفع قدرات العاملين في مجال السياحة، وتستهدف الدورة 1150 شخص ممن كانوا يعملون في السياحة قبل وأثناء الجائحة يتم منح كل شخص ينهي الدورة شهادة ومبلغ مالي 1200 شيكل لمرة واحدة.





اما برنامج اعادة التوظيف مع دعم الأجور فسيستهدف المنشآت السياحية التي ترغب في توظيف عاطلين عن العمل في منشآتهم حسب شروط سهلة أعدها البرنامج بحيث يتم تقديم حوافز مالية للعمال بواقع الحد الادنى للأجور للأشهر الثلاث الأولى ونصف الحد الأدنى للأجور للشهرين الرابع والخامس بهدف اعادة فتح المنشآت السياحية وتوظيف العاطلين عن العمل مع تقديم حوافز مالية لهم.







رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزيرة السياحة والاثار، رُلى معايعة مشروعين لدعم القطاع السياحي وذلك ضمن خطة الوزارة لدعم عودة القطاع السياحي للحياة والعمل.