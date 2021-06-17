شؤون فلسطينية

الحكم المحلي والصحة والبيئة يقروّن آليات التنسيق المتعلقة بإدارة أنظمة معالجة النفايات الطبية المعدية

الحكم المحلي والصحة والبيئة يقروّن آليات التنسيق المتعلقة بإدارة أنظمة معالجة النفايات الطبية المعدية
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ووزيرة الصحة د. مي الكيلة، ورئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، اليوم الخميس، محضراً تنسيقياً يتضمن آليات التنسيق المتعلقة بإدارة أنظمة معالجة النفايات الطبية المعدية في فلسطين.

وجاء توقيع هذا المحضر تسهيلاً لعمل الشركاء من أجل تنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بإدارة النفايات الطبية المعدية وخاصة أن لدى وزارة الحكم المحلي حاليا مشروع قيد التنفيذ لانشاء وحدة معالجة وسط الضفة الغربي، ويجري الاعداد لتوفير وحدة معالجة اخرى في شمال الضفة الغربية وصيانة الوحدة الموجودة في جنوب الضفة لتشغيلها بكفاءة، ويشكل تشغيل وإدارة هذه الوحدات تكاملاً مع المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة.

بدوره، قال الصالح: "إن هذا المحضر التنسيقي يأتي انسجاما مع جهود الوزارة وسياستها الرامية لتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة (2017-2022) وضمن إطار تنفيذ التدخلات المشتركة والتي تستوجب التنسيق الكامل بين مختلف الوازرات والجهات الرسمية ذات العلاقة.

من جهتها، أكدت الكيلة أهمية هذا الحدث الهام الذي يجسد معنى الشراكة الفعلية والتكاملية بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وبما يخدم المصلحة العامة ويسهم في الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة، في ظل الظرف الصحي الطارئ الذي فرضته جائحة (كورونا).

 من جانبه، أشار المطور إلى اهتمام سلطة جودة البيئة البالغ بهذا الاتفاق، ودورها الرقابي على وحدات المعاجة المركزية في المحافظات ومكبات النفايات، إضافة إلى عملها على منح الموافقات البيئية اللازمة لتشغيل الوحدات بالسرعة الممكنة.

جدير بالذكر أن المشاريع التي تنفذها الوزارة لإدارة النفايات الطبية المعدية حاليا ممولة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.

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