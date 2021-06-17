عائلة بركة تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الإعتداء على النساء

نظمت عائلة بركة صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد جرائم الاعتداء على النساء في قطاع غزة، ومقتل ابنة العائلة (إستبرق بركة)، على يد زوجها، ومطالبة بالوقت نفسه بحماية المرأة الفلسطينية.وتأتي هذه الوقفة لتذكير جهات إنفاذ القانون أن عليهم الإسراع في التحقيق بجرائم قتل النساء وإجراء محاكمات علنية لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حياتهن، وأنه لم يعد مقبولا إغلاق ملفات قتل النساء أو التباطؤ في التحقيقات.وعبر النساء المشاركات عن غضبهن من الجرائم التي تمس النساء في القطاع، وتم خلال الوقفة رفع يافطات، للمطالبة بحماية الأم الفلسطينية، وضرورة تنفيذ القانون على كل من يعتدي على المرأة.وكانت وزارة شؤون المرأة، قد أكدت أنها تعمل لتبني قوانين وتشريعات تحمي المرأة وتجرّم جميع أشكال العنف الممارسة ضدها، سواء في الأسرة أو في المجتمع، واتخاذ إجراءات صارمة لوقاية وحماية النساء من العنف.جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، في أعقاب مقتل فتاة من مدينة خانيونس في قطاع غزة، استبرق بركة 19 عاما، إثر اعتداء زوجها عليها بالضرب المبرح "في ظروف غاية في الوحشية التي يعجز العقل البشري حتى عن تصورها".