المالكي يغادر إلى تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا الدبلوماسي





وسيشارك المالكي في جلسة تحت عنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو اجندة تنموية مستدامة" بمشاركة أكثر من 50 وزير خارجية من دول العالم بالإضافة لعدد من رؤساء الدول والوزارات.



وستكون القضية الفلسطينية حاضرة ليس فقط في كلمة ونشاطات ولقاءات المالكي وانما أيضاً من خلال مداخلات وزراء ورؤساء الوفود العربية، التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية كونها القضية الرئيسة ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط وانما أيضا على مستوى العالم.



ومن المقرر ان يعقد الوزير المالكي عديد اللقاءات مع نظرائه خلال فترة تواجده في تركيا لاطلاعهم على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأماكن المقدسة في القدس، وطرد المواطنين الفلسطينيين من مساكنهم خاصة في حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان، بالإضافة الى عمليات التوسع الاستيطاني المسعور، وأيضا الجهود التي تقودها مصر في تثبيت التهدئة وشموليتها بالإضافة الى عملية إعادة اعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه.



رام الله - دنيا الوطنيغادر وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي ارض الوطن اليوم الخميس، متوجها الى الجمهورية التركية للمشاركة في منتدى انطاليا الدبلوماسي المزمع عقده في 18 حزيران/يونيو الجاري، بدعوة من وزير خارجية تركيا السيد مولود شاويش اوغلو.