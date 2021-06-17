شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية: وعودات أردنية بإلغاء "منصة" السفر قريباً

وزارة الخارجية: وعودات أردنية بإلغاء "منصة" السفر قريباً
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صرح السفير أحمد الديك، بأن الاتصالات جارية مع الجانب الأردني، لإلغاء المنصة الأردنية التي يتم من خلالها السماح بالسفر للأردن، لصعوبة التسجيل على المنصة ولارتباطها بارتفاع تكاليف السفر التي تثقل على المواطن.

وأضاف: أن وزارة الخارجية تقدمت بمذكرة رسمية لنظيرتها الأردنية بهذا الخصوص التي وعدت أنها تقوم بدراسة هذا الموضوع مع السلطات الأردنية المختصة، وان التسهيلات التي تعتمدها المملكة لتسهيل حركة المواطنين تسير باتجاه إلغائها.

وأضاف الديك "الأردن وعد بإلغاء المنصة قريبا ونحن في الربع ساعة الأخير من الإلغاء".

ويقول: "المنصة الأردنية لم تكن خيارا أردنيا أو فلسطينيا، لكن فرضتها مواجهة جائحة (كورونا) كي يتم التحكم بحركة التنقل بين الدول والزوار للسيطرة على الفايروس. 

وتفرض المنصة الأردنية تكاليف سفر على من يريد السفر الى الأردن أو خارجها ما يقارب 800 شيكل على كل فرد مقسمة كالاتي ( 150شيكل فحص (كورونا) للجانب الفلسطيني. 250 شيكل تشمل 28 دينار لفحص (كورونا) ثاني على الجانب الأردني يضاف لها ضريبة الجسر 155 شيكل و10 دنانير وأجرة باص 21 دينار من الجسر إلى المطار ).

وصرح الديك أيضا أن وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بادر بشكل مبكر بطرح موضوع الغاء المنصة الأردنية على نظيره الأردني م الوزير د. ايمن الصفدي، وكرر طلبه هذا للوزير الأردني في اجتماعات الدوحة التي عقد مؤخرا.

كما اقترح الوزير د. المالكي خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الأخيرة بضرورة النظر في إعفاء المواطن الفلسطيني من دفع 150 شيكل رسوم فحص (كورونا) في الجانب الفلسطيني.

وأخيرا أكد السفير الديك على شكر وتقدير فلسطين للملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على جميع التسهيلات التي تقدمها لتخفيف من معاناة المواطنين خلال الجائحة حيث تمكن مئات الآلاف من العودة كذلك سافر الالاف للالتحاق بأعمالهم ودراستهم.

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