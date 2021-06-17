شؤون فلسطينية

كحيل: شركات أبدت استعدادها لإعادة تفعيل نشاط البنوك المصرية وتسهيل نقل أموال المنحة لغزة

كحيل: شركات أبدت استعدادها لإعادة تفعيل نشاط البنوك المصرية وتسهيل نقل أموال المنحة لغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة، أسامة كحيل: إن شركات مصرية أبدت استعدادها لاستصلاح أراضي غزة الزراعية وتصدير منتجاتها، والعمل على إعادة تفعيل نشاط بنوك مصرية في القطاع، لتسهيل نقل أموال المنحة المصرية.

 وذكر كحيل وفق ما نقلت صحيفة (فلسطين) أن هناك لقاءً مرتقبًا بين اتحاد المقاولين واتحاد المقاولين المصريين بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.

 وأوضح أن القطاع الخاص المصري، الذي كان حاضراً في اجتماعات القاهرة، عبّر عن استعداده أن تتولى شركات مصرية مساندة المزارعين في غزة لتقديم الدعم المالي والتقني لاستصلاح أرضهم الزراعية مقابل تسديد ثمن ذلك على عدة مراحل.

وأضاف: الشركات المصرية ذهبت إلى أبعد من ذلك وأبدت استعدادها لتصدير المنتجات الزراعية من غزة إلى السوق المصري والأسواق الخارجية وذلك عبر بوابة معبر رفح.

 وأشار كحيل إلى أن مبادرة الشركات المصرية جاءت عقب شرح الوفد الفلسطيني الذي زار القاهرة مؤخراً، معاناةَ المزارعين في غزة من جراء الحصار الإسرائيلي وعراقيل التصدير على المعابر.

 وفي سياق آخر، ذكر كحيل أن الجانب المصري يدرس إعادة تفعيل نشاط مصرفين مصريين في غزة أحدهما مغلق والآخر نشاطه محدود.

وقال إن الجانب الفلسطيني طلب من الجانب المصري إعادة تفعيل بنك "الائتمان الزراعي" -مغلق لكن ترخيصه فعال- و"البنك العقاري المصري" -قائم غير أن نشاطه محدود-.

 وأكد أن الهدف من وراء الطلب هو تسهيل نقل أموال المنحة المصرية إلى غزة، والاستفادة من المصرفين في التبادل التجاري بين مصر وغزة على المنظور البعيد.

ونبه إلى ترحيب الجانب المصري بإنشاء منطقة تجارة حرة بين غزة ومصر، لِما تحققه تلك المنطقة من فائدة تجارية للجانبين. 

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