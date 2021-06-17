شؤون فلسطينية

فيديو.. اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ينظم مبادرة بعنوان "بهمتنا حنعمرها"

فيديو.. اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ينظم مبادرة بعنوان "بهمتنا حنعمرها"
خاص دنيا الوطن-عبد الله صباح 
نظم فريق اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بالتعاون مع بلدية غزة وفريق أجيال، اليوم الخميس مبادرة تحمل اسم "بهمتنا حنعمرها" على مكان حطام منزل عائلة أبو حطب.

شارك في المبادرة العديد من الأطفال والنساء والرجال، لإعادة الأمل من جديد، ورسم البسمة على وجوه الأطفال الذين عانوا في العدوان الأخير على قطاع غزة رغم الدمار والحطام.

وقالت رانية السلطان المنسقة في اتحاد لجان المرأة أن الهدف من هذه المبادرة إعادة الحياة للأماكن التي تم تدميرها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعمل أنشطة ترفيهية وزراعة الأشجار والرسم على الحائط.

وأضافت السلطان أنه رغم المعاناة التي تعرض لها أطفال غزة أردنا أن نزرع الأمل لديهم ووضع البسمة على وجوههم، وتغيير مكان الهدم والحطام بوضع الألوان وزراعة الأشجار والورود في المكان وتنظيفه.

بالألوان نصنع الحياة هكذا كانت بداية حديث اسلام أبو الهوى منسقة الاعلام في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، حيث قالت أن هذه المبادرة تستهدف المنازل التي دمرت في العدوان الأخير على غزة والهدف منها إعادة البسمة والوان الحياة من جديد.

وفي ذات السياق قالت أبو الهوى، "حبينا نعمل شيء ولو بسيط للتخفيف عن الأطفال رغم قلة الإمكانيات لدينا وبدلا من رؤية الدمار أن يروا الألوان الجميلة والأشجار" .


 









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