شؤون فلسطينية

نادي الأسير: (13) يوماً عاشها الطفل سند في زنزانة العزل الانفرادي

نادي الأسير: (13) يوماً عاشها الطفل سند في زنزانة العزل الانفرادي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الطفل سند محمد إبراهيم مقبل (12 عاما)، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عزلته في زنازين انفرادية لمدة 13 يوما من بين 17 يوما قضاها في الاعتقال، وتعرض خلالها للضرب والتعذيب، ولانتهاك جسيم لحقوقه كطفل وكطفل معتقل.

وأوضح مقبل في شهادة وثقها نادي الأسير، أن قوة مكوّنة من نحو 40 جنديا، اقتحمت منزل عائلته فجر 30 أيار/ مايو في بلدة بيت أمر في محافظة الخليل، ولكنه كان متواجدا عند أحد أقربائه في حينه، فسلمت عائلته استدعاء لحضوره للتحقيق، ورافقه والده إلى "مركز شرطة عتصيون" في اليوم التالي.

وقال إن قوات الاحتلال في "عتصيون" أخضعته ووالده للتحقيق بشكل منفصل لنحو ثلاث ساعات، ولم تسمح لوالده بحضور التحقيق معه، وقام أحد المحققين بضربه خلال نقله إلى غرفة أخرى أمام عيني والده الذي أصيب بالإغماء جراء ذلك.

وبين مقبل أن الشرطة أبقته معتقلا لديها في غرفة انفرادية من دون فراش أو غطاء، ومكبل القدمين واليدين، وقامت بتشغيل التكييف البارد حتى اليوم التالي قبل نقله لزنزانة انفرادية أخرى في سجن "مجدو"، والتي مكث فيها (12) يوما، لم يتمكن خلالها من الاستحمام، فيما كان يقدم له طعام سيئ، لا يقبل بتناوله في غالبية الأوقات.

وأوضح أن ثلاثة سجّانين قاموا بضربه ضربا مبرحا قبل نقله إلى الأقسام العامة في سجن (مجدو)، والتي أمضى فيها الأيام الأربعة الأخيرة من اعتقاله، لافتا إلى أن علامات الضرب ما زالت في جسده حتى بعد الإفراج عنه.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال عرضت الطفل سند على ستّ جلسات محاكمة عسكرية، بتهمة ضرب الحجارة، وحكمت عليه بالسّجن لـ(31) يوما وغرامة مالية بقيمة (2000 شيقل)، وأفرجت عنه بتاريخ 15 حزيران/ يونيو.

أخبار ذات صلة

عائلة بركة تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الإعتداء على النساء

عائلة بركة تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الإعتداء على النساء

المالكي يغادر إلى تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا الدبلوماسي

المالكي يغادر إلى تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا الدبلوماسي

وزارة الخارجية: وعودات أردنية بإلغاء &#34;منصة&#34; السفر قريباً

وزارة الخارجية: وعودات أردنية بإلغاء "منصة" السفر قريباً

مجلس إدارة غرفة تجارة نابلس يبحث مع رئيس الوزراء جملة من المطالب

مجلس إدارة غرفة تجارة نابلس يبحث مع رئيس الوزراء جملة من المطالب

حكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار بجرم الاتجار بالمخدرات

حكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار بجرم الاتجار بالمخدرات

تيسير خالد يدعو الجنائية الدولية للتحرك وتوفير الحماية لأطفال فلسطين تحت الاحتلال

تيسير خالد يدعو الجنائية الدولية للتحرك وتوفير الحماية لأطفال فلسطين تحت الاحتلال

كحيل: شركات أبدت استعدادها لإعادة تفعيل نشاط البنوك المصرية وتسهيل نقل أموال المنحة لغزة

كحيل: شركات أبدت استعدادها لإعادة تفعيل نشاط البنوك المصرية وتسهيل نقل أموال المنحة لغزة

فيديو.. اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ينظم مبادرة بعنوان &#34;بهمتنا حنعمرها&#34;

فيديو.. اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ينظم مبادرة بعنوان "بهمتنا حنعمرها"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عائلة بركة تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الإعتداء على النساء

عائلة بركة تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الإعتداء على النساء

المالكي يغادر إلى تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا الدبلوماسي

المالكي يغادر إلى تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا الدبلوماسي

مجلس إدارة غرفة تجارة نابلس يبحث مع رئيس الوزراء جملة من المطالب

مجلس إدارة غرفة تجارة نابلس يبحث مع رئيس الوزراء جملة من المطالب

حكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار بجرم الاتجار بالمخدرات

حكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار بجرم الاتجار بالمخدرات

تيسير خالد يدعو الجنائية الدولية للتحرك وتوفير الحماية لأطفال فلسطين تحت الاحتلال

تيسير خالد يدعو الجنائية الدولية للتحرك وتوفير الحماية لأطفال فلسطين تحت الاحتلال

&#34;الضمير&#34; تطالب السلطات بتوفير الحماية لكافة الفتيات والنساء من جميع أشكال العنف القائم

"الضمير" تطالب السلطات بتوفير الحماية لكافة الفتيات والنساء من جميع أشكال العنف القائم

نادي الأسير: (13) يوماً عاشها الطفل سند في زنزانة العزل الانفرادي

نادي الأسير: (13) يوماً عاشها الطفل سند في زنزانة العزل الانفرادي

&#34;جودة البيئة&#34; تصدر بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2021

"جودة البيئة" تصدر بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2021

منوعات

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف &#34;القادم صادم&#34;

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف "القادم صادم"

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد ماذا قال والد متسابق &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد قرار حبسه

شاهد ماذا قال والد متسابق "ذا فويس كيدز" بعد قرار حبسه

عربي

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

مقتل فتاة اردنية على يد والدها بسبب تدني علامتها الجامعية

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

سامح شكري: مصر قدمت تنازلات لكن إثيوبيا تواصل التعنت بقضية سد النهضة

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

العاهل ‎المغربي يرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينت

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة القمة العربية هذا الخريف