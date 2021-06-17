تشييع جثمان الشهيد بني شمسة في بلدة بيتا

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير شعبنا، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل أحمد زاهي بني شمسة (16 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والرسمية، إلى منزل عائلته في بلدة بيتا، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبـــــرة البلدة.وكان الطفل بني شمسة أصيب بالرصاص الحي بالرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل صبيح في البلدة مساء أمس، ونقل على إثرها لمستشفى رفيديا الحكومي حيث أجريت له عدة عمليات، ولاحقا أعلنت وزارة الصحة عن استشهاده متأثرا بجروحه.والفتى بني شمسة هو الشهيد الرابع في بيتا منذ نحو شهر، حيث استشهد زكريا ماهر عبد الحميد حمايل (28 عاما)، بتاريخ 28/5/2021، والطفل محمد سعيد حمايل (15 عاما) بتاريخ 11/6/2021، وعيسى عقل برهم (38 عاما)، بتاريخ 14/5/2021.