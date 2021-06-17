شؤون فلسطينية

جبارين: المحكمة الجنائية الدولية بدأت التحقيق في جرائم الاحتلال

جبارين: المحكمة الجنائية الدولية بدأت التحقيق في جرائم الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين إن عمليتي قتل الفتى احمد داوود بني شمسة والمواطنة مي عفانة، تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ومدروسة، مضيفا أن جنود الاحتلال يطلقون النار تجاه المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل وليس التحذير.

وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب الجرائم التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، في ظل الإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت التحقيق في الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، معرباً عن امله بان تسير الأمور بشكل افضل وسريع لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

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