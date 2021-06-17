الأحمد: مجموعة عمل شُكلت لإعداد برنامج سيُقدم لاجتماع الثوري المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الاحمد، أن اللجنة المركزية بالتنسيق مع المجلس الثوري شكلا مجموعة عمل لاعداد برنامج عمل سيقدم لاجتماع الثوري المقرر الاثنين المقبل ليتم دراسته وبالتالي اقراره في المرحلة المقبلة.وقال الأحمد في حديث للاذاعة الرسمية، اليوم الخميس، ان المجلس الثوري في دورته القادمة سيناقش عديد القضايا ابرزها التصعيد الاسرائيلي في الضفة والقدس والتدمير الذي جرى في غزة جراء الاعدوان الاسرائيلي الاخير وضروة ترتيب الوضع الداخلي وتفعيل الاطر التنظيمية لحركة فتح.وفيما يتعلق بالتصعيد الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، قال الاحمد: إن حكومة الاحتلال السابقة ارادت الخروج من ازمتها من خلال تكثيف الاعتداءات على شعبنا وارضه ومقدساته، مشيرا الى ان نتنياهو اراد ان ينقل الازمة ايضا للحكومة الجديدة من خلال الاصرار على تنفيذ مسيرة الاعلام في القدس المحتلة.وأضاف الأحمد ان الجميع يعمل على تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ويلتف حولها للتتصدي لاعتداءات الاحتلال والاستيطان، لافتاً الى ان الدبلوماسية الفلسطينية تواصل عملها لوقف اعتداءات الاحتلال والاستيطان وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.