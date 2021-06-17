عوض الله: مساعٍ فلسطينية مُستمرة لفضح ممارسات الاحتلال

وأوضح عوض الله في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن الحراك الدبلوماسي الفلسطيني متواصل لفضح الاحتلال وممارساته وتصعيده بحق شعبنا امام المنابر الدولية.



وأضاف: أن جلسة لمجلس حقوق الانسان ستبدأ في الحادي والعشرين من هذا الشهر، للحديث عن الحالة حقوق الانسان في فلسطين، وما تنفذه إسرائيل من جرائم ضد شعبنا الفلسطيني، ومواصلة الاستيطان، إضافة الى البحث في سرعه تنفيذ قرار تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم المقترفة بحق شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنأكد مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، ان الخارجية ستقدم الدلائل للمقررين الخاصين حول اعدام قوات الاحتلال للمواطنين بدم بارد اخرها المحاضرة الجامعية مي عفانة والفتى احمد بني شمسه.