مواطن يناشد الرئيس عباس والعاهل الأردني بضرورة سفر ابنه لإجراء عملية عاجلة
ناشد المواطن الفلسطيني عادل حكمت حجيلة، الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بضرورة سفر ابنه لمستشفى النجاح في نابلس لعملية زراعة قلب.
وقال حجيلة: "إن ابنه تامر حجيلة والبالغ من العمر (11 عاماً)، يعاني من أمراض في القلب ويحتاج إلى عملية زراعة قلب عاجلة جدًا".
وأضاف: أنه فَقَد ابنتيه البالغات من العمر (17 و 13 عاماً) نتيجة عدم إجراء العمليات لهن، حيث توفوا قبل عدة أعوام".
وطالب حجيلة الرئيس عباس والعاهل الأردني بضرورة السماح وتسهيل الإجراءات لسفر ابنه واجراء العملية الطارئة خوفًا على فقدانه".
عادل حكمت حجيلة
0599215319
التعليقات