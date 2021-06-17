مواطن يناشد الرئيس عباس والعاهل الأردني بضرورة سفر ابنه لإجراء عملية عاجلة

رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن الفلسطيني عادل حكمت حجيلة، الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بضرورة سفر ابنه لمستشفى النجاح في نابلس لعملية زراعة قلب.وقال حجيلة: "إن ابنه تامر حجيلة والبالغ من العمر (11 عاماً)، يعاني من أمراض في القلب ويحتاج إلى عملية زراعة قلب عاجلة جدًا".وأضاف: أنه فَقَد ابنتيه البالغات من العمر (17 و 13 عاماً) نتيجة عدم إجراء العمليات لهن، حيث توفوا قبل عدة أعوام".وطالب حجيلة الرئيس عباس والعاهل الأردني بضرورة السماح وتسهيل الإجراءات لسفر ابنه واجراء العملية الطارئة خوفًا على فقدانه".عادل حكمت حجيلة0599215319