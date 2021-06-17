عقد اجتماع لبحث آلية تسليم بطاقات الصراف الآلي الخاصة ببنك البريد للأسرى المحررين

رام الله - دنيا الوطنعقد طاقم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لقاء مطولاً في مقر الهيئة، لبحث آلية تسليم بطاقات الصراف الآلي الخاصة ببنك البريد للأسرى وللمحررين.وحضر الاجتماع كل من مدير عام الشؤون المالية عبد الفتاح علاونة، ومديرة الشؤون الإدارية نفين عازم، ومدير الرواتب محمود الحاج، ومدراء مديريات الهيئة من مختلف المحافظات.وتخلل الاجتماع نقاشات مطولة بين أفراد الطاقم، لتحديد آلية توزيع بطاقات الصراف التي تم إصدارها مؤخراً من بنك البريد، وتسليمها للمستفيدين من الأسرى المحررين ولذوي المعتقلين داخل السجون، مؤكدين على ضرورة توضيح طريقة استخدامهذه البطاقات الجديدة.ودعا طاقم الهيئة ذوي الأسرى القابعين داخل السجون والأسرى المحررين بضرورة التوجه لمديريات الهيئة كل حسب محافظته، لاستلام بطاقات الصراف الآلي وتفعيلهم، لكي يتمكنوا من استخدامها ابتداءً من الشهر المقبل واستلام رواتبهم بشكل أسهل وأكثر فعالية.