بينهم أربعة فتية.. قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، تسعة مواطنين من الضفة، بينهم أربعة فتية وأسير محرر.ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين إبراهيم إسماعيل الغول، والفتى محمد علي الغول (17 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في راس العامود.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة فتية من مخيم الجلزون وهم: سلام شحادة الطيراوي ( 18 عاما)، ومصطفى محمود غوانمة (17 عاما)، وعلاء نضال زيد (17 عاما).ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين: بدر العمور من بلدة يطا، والاسير المحرر طارق عبد العزيز غريب من بلدة ترقوميا.ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين: اياد كمال حسام الطوباسي من مخيم جنين، وماهر تحسين عابد من بلدة كفردان.