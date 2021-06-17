عكرمة صبري: المستوطنون مهزومون ولم ينعموا باحتفالهم في القدس

رام الله - دنيا الوطنأكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، أن المستوطنين لم ينعموا باحتفالاتهم المزعومة التي اعتادوا عليها طوال سنوات في القدس.وأشار الى أن المستوطنين مهزومون نفسياً وواقعياً ولم يجرؤوا على تنظيم ما تسمى بمسيرة الأعلام مرتين الى أن وصلوا في المرة الثالثة الى باب العامود تحت حراب قوات الاحتلال.وحول تطاول المستوطنين على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال الشيخ صبري إن ما صدر يؤكد أنهم مجموعة من الموتورين الذين يحملون أخلاقاً بذيئة.وطالب خطيب الأقصى المسلمين أن ينتفضوا لحبيبهم محمد، وعلى سلطات الاحتلال أن تتحمل مسؤولية ما حصل من إساءة لرسول الإسلام من قبل المستوطنين.وشدد صبري على أن أتباع محمد لن يسمحوا بالإساءة له أو الى أي نبي من الأنبياء.وجدد التأكيد على حق المسلمين الشرعي في أرض الإسراء والمعراج موجهاً التحية للشباب المقدسي الذي يتصدى للمستوطنين.وطمأن صبري بأن الله سينصر هذا الدين ولن يتخلى عنا.