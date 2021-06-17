قوات الاحتلال تهدم منزلًا قرب حلحول شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا من الصفيح والحجارة في منطقة واد محيسن، الواقعة بين بلدتي حلحول وبيت أمر شمال الخليل.وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن المنزل يقع على مساحة 170 مترا، ويعود للمواطن باسم العجلوني، ويعد مسكنا زراعيا له ولعائلته المكونة من 20 فردا، يعملون في الزراعة في المنطقة.يذكر، أن الاحتلال هدم المسكن للمرة الثانية خلال ست سنوات، رغم امتلاك جميع الأوراق الثبوتية للأرض المقام عليها هذا البناء، ووجود قرار من محكمة الاحتلال بالسماح لأصحابها بالسكن فيه.