التنمية بغزة: لا معلومات جديدة حول المنحة القطرية

رام الله - دنيا الوطنأكدت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أن رواتب شهداء وجرحى مسيرات العودة تصرف في موعدها المحدد وأي تأخير على عملية الصرف يكون سببه بعض الترتيبات من قبل وزارة المالية لوجود ضغط على البريد نتيجة صرف مساعدات أو رواتب لفئات أخرى.وقالت الكحلوت لإذاعة (الأقصى): "حتى اللحظة لا تطورات جديدة حول المنحة القطرية ولم تتوفر لدينا أي معلومات عن صرفها وأي معلومات تتعلق بالمنحة نقوم بنشرها على مواقع الوزارة الرسمية كالمعتاد".وأضافت: "حتى اللحظة لا معلومات عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ونحن على تواصل دائم مع الوزارة في رام الله وجهودنا لم تتوقف حول كل المساعدات التي تستحقها الأسر والمفترض أن تصرف في موعدها".