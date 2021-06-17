مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

رام الله - دنيا الوطناقتحم مئات المستوطنين، أمس الأربعاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس.وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.ولفت إلى أن قوات الاحتلال انتشرت منذ ساعات الصباح على الطرقات وأسطح المنازل، وفرضت حظرا للتجوال في المنطقة الأثرية.وأشار عازم إلى أن هذا الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه ما يسمى بمجلس المستوطنات في وقت سابق لاقتحام الموقع خلال الفترة القادمة.وأوضح أن الأشهر الماضية شهدت اقتحام المستوطنين للموقع الأثري كل أربعاء، إلا أن البرنامج الجديد يهدف لزيادة أيام الاقتحام لثلاثة أيام بالأسبوع.